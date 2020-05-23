İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA BIÇAKLI KAVGA SANCAKTEPE'de otobüs durağında iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

SANCAKTEPE'de otobüs durağında iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraflardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sancaktepe, Veysel Karani Caddesi Aday Sokak'taki otobüs durağında saat 13.002te A.A. ve F.D. isimli iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar bıçak da çekerek birbirini yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan iki kişi ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Tedavi altına alınan 45 yaşındaki A.A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA