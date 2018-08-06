İstanbul Sancaktepe'de Cinayet...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.,

Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.