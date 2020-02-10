İstanbul sanayisinde Endüstri 4.0 dönemi

10.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:04

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdürlüğü, 2020'yi "Endüstri 4.0 Yılı" ilan ederek İstanbul sanayicilerini Endüstri 4.0 seminerinde bir araya getirdi.

BOSB Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama destekli yıllık eğitim seminerine yaklaşık 50 şirket katıldı. Proje kurulu, BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, BOSB Müdürü Muhammet Divli ve Ahmet Çağır'dan oluştu.

Projenin uygulama kuruluna danışman kadroda ise Halil Karakoca, Kaan Genç ve Ahmet Emre Bükcü görev aldı.

Kurul tarafından yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya sanayi ve ticaretinin son versiyonu olan Endüstri 4.0, dijital ticaret, gerek özel sektör gerekse devletin 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) açısından artık iki yönlü mecburiyetle şirketleri dönüştürecektir. Bu iki yönlü dönüşüm için BOSB'de İstanbul'un sanayi firmalarına yönelik olarak 6698 sayılı KVKK'ye dijital entegrasyon eğitimleri verildi. Projenin hedeflerinden birisi Türk işletmelerinin makro kriz ortamında Amerika ve Avrupa pazarına dünya lideri Amazon ile ulaştırmak, giderleri düşürüp gelirleri artırmak, kurumsallaşarak markalaşmanın sağlanmasıdır. Bu dış hedef, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 6698 sayılı kanunuyla yerli ve milli bir iç hedefle de örtüşmektedir."

Seminerin ikinci kısmında ise Amazon ile ihracatı büyütme konusu işlendi.

Kurul, seminerde ayrıca Endüstri 4.0 projesinin sahadaki çözüm ortakları olan E-Comgroup ve Keynes Danışmanlık'ın bu iki konuda katılımcı firmalara yıl boyunca destek vereceğini de duyurdu.

Kaynak: AA