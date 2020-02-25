İstanbul Sanat ve Antika Fuarı sona erdi

25.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:38

Fuar süresince 28 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4 gün boyunca yaklaşık 15 bin m2' lik alanda 80 antikacıdan 10 binantika objeye, 42 sanat galerisinden 300'ü aşkın sanatçıya ve 2 bin sanat eserine ev sahipliği yaptı.

Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay'ın piyano resitali eşliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyük oldu. 4 gün boyunca binlerce sanatseveri ağırlayan fuarda, yerli ve yabancı birçok sanatçının eseri beğeni toplarken; Osmanlı Saray Saati, 100 yılı aşkın antika parfüm şişe koleksiyonları, II. Abdülhamit'in tahtı, yüzyıllardır hasar görmeden saklanan porselen eşyalar, tarihimize tanıklık etmiş nadide eşyalar, antika halılar ve daha birçok değerli sanat eseri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuar kapsamında gerçekleşen söyleşiler, paneller ve oturumlar sanat, tarih ve koleksiyon bilinci gibi önemli konulara ışık tutarken, katılımcıların bilgi sahibi olması adına da önemli katkılar sağlandı.

SANAT VE ANTİKA TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Sanat alanındaki etkinliklerin hız kesmeden devam etmesini dile getiren Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan '' Demos Fuarcılık olarak yaklaşık 25 senedir yapılmamış olan sanat ve antikayı tek çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek isteyerek yola çıktık ve başardık. Fuarımızda yaklaşık 120 firma yer aldı. Bu kapsamda fuar çağdaş sanattan, yakın dönem Türk ressamlarına ve tarihimize iz bırakmış antika objelerin ev sahipliğini yaptığı bir organizasyon. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nın hem sanatseverlere hem de antika tutkunlarına farklı bir deneyim yaşattığını düşünüyorum. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve gelen yorumlar bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler