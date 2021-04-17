İstanbul Samsunsporlular Derneği'nden 'pes etmeme' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Samsunsporlular Derneği'nden 'pes etmeme' çağrısı

İstanbul Samsunsporlular Derneği'nden 'pes etmeme' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul Samsunsporlular Derneği bir bildiri yayınlayarak itidal ve pes etmeme çağrısı yaptı.

Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak
Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak

İstanbul Samsunsporlular Derneği bir bildiri yayınlayarak itidal ve pes etmeme çağrısı yaptı.

İstanbul Samsunsporlular Derneği, Samsunspor'da yaşanan gelişmeler üzerine bir basın açıklaması yaptı ve camiayı itidalli olmaya, birlik ruhundan ayrılmadan pes etmemeye davet etti. Derneğin açıklaması şu şekilde:

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımız ortada; elbette moralimiz de çok bozuk. Ancak buna rağmen öyle bir vazgeçme ve pes etme havasına girilmiş durumda ki, anlatmak mümkün değil. Oysa lig henüz bitmedi. Şansımız da devam ediyor. Evet, içinde bulunduğumuz durum hepimizi üzmekte ve moralini bozmaktadır. Bunu kabul ediyoruz. Fakat Samsunspor direniştir. Samsunspor vazgeçmemektir. Biz defalarca küme düşüp, defalarca şampiyon olduk. Biz ölümlerden sonra yeniden küllerinden doğmuş bir camia kültürüne sahibiz. Dolayısıyla oyun henüz bitmeden masadan kalkmak, pes etmek düşüncesi bizlere yakışmıyor. Taraftarız ve duygusal tepkiler verdiğimiz doğrudur. Ama son düdük çalana kadar mücadeleye devam etmek ve umudumuzu korumak zorundayız. Camiada son birkaç gün içerisinde meydana gelen gelişmeler özellikle gurbette bizlerin canını yakmaktadır. Fakat bunlar halledilemeyecek şeyler değildir. Kulübün içerisindeki, başkan, teknik direktör ve futbolcu üçgeninde bu meseleyi bir an önce çözüp, yeniden bütün motivasyonun saha içine verilmesini beklemekteyiz. Bizlere düşen eleştirilerimiz ve hayal kırıklıklarımız baki olmak kaydıyla desteğe devam etmektir. Dışarıdan Samsunspor'un nasıl göründüğü ve rakiplerimizin nasıl sevindiği ayan beyan ortadayken, tam da bugün birlik içerisinde olmamız gerekmektedir. Sorumluluk makamında olanların da işlerini doğru ve dürüst yapmalarını istiyoruz. Biz, taraftarlık için kontrat imzalamıyoruz, ömürlük Samsunsporluyuz ve profesyonel değil, aşığız! Evet, bunları söylemek hayli zor. Ama ne olursa olsun bütün dertlerimizi bir kenara bırakıp, sakin kalalım ve son maçların sonuçları alınana kadar mücadeleye devam edelim. Unutmayalım; Samsunspor direniştir, pes etmemektir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Antony Blinken Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Samsunsporlular Derneği'nden 'pes etmeme' çağrısı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:26:36. #1.16#

title