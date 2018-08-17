İstanbul-Samsun Karayolunda Bayram Trafiği Yoğunluğu

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla İstanbul-Samsun D-100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

İlçedeki İstanbul- Samsun D-100 karayolunda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Karayolunda zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirlen, bölgeden de takviye geelen trafik polisi ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyor.

Bu arada bayram tatili için İstanbul'dan Karadeniz yönüne giden sürücüler de aşırı sıcaklardan ve araç yoğunluğundan yakındı, yetkililerin duruma çözüm bulmalarını istedi.

- Çorum