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Sahte içki Avcılar'da can aldı

Sahte içki Avcılar'da can aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi. Polis yaptığı operasyonda 165 şişe sahte içkiye el koydu 1 kişi gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın polise bildirilmesinden sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarı değerlendirerek, Kaşıkçı'nın alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenlendi. Büfede yapılan aramada tezgahın alt kısmındaki dolapta ve karton kutu içerisinde çeşitli cins ve markalarda 165 sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi bandrolsüz içkileri 'Azat' isimi ile tanıdığı Abdülbaki Y. isimli kişiden aldığını ve bunlara karını ekleyerek sattığını söyledi. Olay ile ilgili 3 suç kaydı bulunan tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alınırken, 16 suç kaydı bulunan 41 yaşındaki Abdülbaki Y.'nin aranmasına başlandı. Şüpheliler ile ilgili 'Taksirle öldürme' ve 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma sürdürülüyor.


- İstanbul
Sahte içki Avcılar'da can aldı

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