İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu
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İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu İstanbul sahilleri boyunca kilometrelerce etkili olan müsilaj, drone ile havadan böyle görüntülendi.

İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu

İSTANBUL - İstanbul sahilleri boyunca kilometrelerce etkili olan müsilaj, drone ile havadan böyle görüntülendi. Drone görüntülerinde sahil şeridi boyunca uzanan musilaj adaları gözükürken, su altında kayıt edilen görüntülerde deniz tabanını kaplayarak yosunların dahi gözükmesine izin vermiyor.

İstanbul Sarayburnu açıklarından Beylikdüzü sahiline kadar yer yer etkili olan müsilajın kapladığı alan havadan çekilen görüntülere yansıdı. Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında daha çok gözüken deniz salyası sahilde daha az etkili olduğu görüldü. Florya açıklarından adalara doğru uzanan kilometrelerce musilaj hattı kameraya yansıdı.

Su altındaki görüntüler ise deniz tabanını neredeyse bembeyaz örtüyle kaplandı. Deniz tabanı ve kayalıklarda duran yosunları görmek neredeyse imkansız. Balıkların yoğun musilaj içinde kaldığı çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı.

İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu - Haberler
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