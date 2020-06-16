İSTANBUL-Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz toplandı
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İSTANBUL-Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz toplandı

Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz toplandıBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- BAĞCILAR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL GERÇEKLEŞEN 12. KİRAZ HASADI'NDA PANDEMİ SÜRECİNDE CANLA BAŞLA GÖREV YAPAN KAHRAMAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DALINDAN KİRAZ TOPLANDI.

16.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:32

Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz toplandı

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- BAĞCILAR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL GERÇEKLEŞEN 12. KİRAZ HASADI'NDA PANDEMİ SÜRECİNDE CANLA BAŞLA GÖREV YAPAN KAHRAMAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DALINDAN KİRAZ TOPLANDI. Paketlenen 500 kilogram kiraz çevre hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Salgın nedeniyle hemşerilerimizi ağırlayamadığımız nostalji bahçelerinde hasadımızı bu kez sağlık kahramanları için yaptık' dedi.

Koronavirüs nedeniyle ilçe sakinlerine kapılarını kapatan Bağcılar Belediyesi Kiraz Bahçesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl 12.?si düzenlenen 'Kiraz Hasadı'nda Bağcılar Belediyesi personeli, pandemi sürecinde canla başla görev yapan kahraman sağlık çalışanları için dalından kiraz topladı. Ekipler, hummalı çalışması sonucunda topladıkları rengarenk kirazları sepetlere doldurdu. Paketlere doldurulan 500 kilogram kiraz, çevrede hizmet veren hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN NE YAPSAK AZDIR'

Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir sabırla görev yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bağcılar Belediyesi olarak bu zor günlerde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Salgın nedeniyle hemşerilerimizi ağırlayamadığımız nostalji bahçelerinde hasadımızı bu kez sağlık kahramanları için yaptık. Topladığımız kirazları kendilerine ikram ediyoruz. Afiyet olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun' dedi.

'BU SENE HASADIMIZ DAHA ANLAMLI'

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Personeli Hasan Bozkurt, 'Tam hasat zamanı kirazlarımızı topluyoruz. Kovid 19 hastalığı nedeniyle bu sene açılışı yapamadık. Sağlık çalışanları için topluyoruz. Bu sene hasadımız çok güzel oldu. Bahçemizde 85 civarında ağacımız var. Bizim de Bağcılar Belediyesi olarak bir katkımız olsun istedik' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz toplandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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