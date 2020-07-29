İSTANBUL-SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda 2 otomobil ve ambulansın karıştığı kazada, sağlık çalışanları ölümden dönerken bir otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Bahçelievler, D-100 Karayolu 'nda 2 otomobil ve ambulansın karıştığı kazada, sağlık çalışanları ölümden dönerken bir otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bahçelievler, D-100 Karayolu üzerinde, 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, otomobil ve ambulans kaza yaptı. Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri de meslektaşları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte akşama yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA