İSTANBUL-Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi
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Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

İSTANBUL-Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi

Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildiİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti.

08.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:55
İSTANBUL-Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi

Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti. Başkan Rıza Akpolat'ın çağrısı sonrası 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanları yurtlarda ağırlanmaya başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en büyük mücadeleyi sağlık sektöründe çalışanlar veriyor. Bu mücadele kapsamında İstanbul'da evlerine gidemeyen ve salgın riskini en yüksek oranda yaşayan sağlık çalışanlarına Beşiktaş Belediyesi de Başkan Rıza Akpolat'ın önerisiyle Beşiktaş'taki yurtların kapılarını açtı. Okulların tatil edilmesiyle boş kalan 185 kapasiteli iki öğrenci yurdu 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarını ağırlamaya başladı.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BİZE YURTLARINI AÇTI"

Özgecan Aslan Öğrenci Yurdu'nda konaklayan İstanbul 112 servisinde çalışan doktor Nusret Can Güngör, 'Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz bu savaşta Beşiktaş Belediyesi de bizim yanımızda oldu ve bize yurtlarını açtı' dedi. 112 servisinde görev yapan Mecit Atlı ise Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek 'Ailemize ve çevremize virüsün bulaşmasını engelledik' ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Teknisyeni Türkay Tandoğan, 'Burada her türlü ihtiyaçlarımız karşılanmakta, kalacak yerimiz var. Günde iki öğün yemeğimiz geliyor. Her türlü temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor, kendimizi evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Bu hizmetleri nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: HALK SAĞLIĞI İÇİN EMEK VEREN HERKESİN YANINDAYIZ

Koronavirüs salgınının başlamasının hemen ardından sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvende olması için sürecin en başında vakit kaybetmeden bir ilki gerçekleştiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakarca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

İSTANBUL-Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi
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