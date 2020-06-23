İstanbul sağanak yağışa teslim olurken çocuklar sokakta eğlendi
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İstanbul sağanak yağışa teslim olurken çocuklar sokakta eğlendi

- İstanbul sağanak yağışa teslim olurken çocuklar sokakta eğlendi İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı noktalarda etkisini gösterdi.

23.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:04

- İstanbul sağanak yağışa teslim olurken çocuklar sokakta eğlendi

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı noktalarda etkisini gösterdi. Sultanbeyli'de ise çocuklar, sağanak yağışa rağmen sokakta oyunlar oynayarak eğlendi.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Sultanbeyli'de de yağış etkili olurken, birkaç çocuk sağanak yağışa aldırmadan sokakta oyun oynadı. Yoldan akan suya rağmen oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Sağanak yağışa aldırmadan sokakta eğlenen çocuklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul sağanak yağışa teslim olurken çocuklar sokakta eğlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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