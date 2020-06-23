İstanbul sağanak yağışa teslim olurken, çocuklar sokakta eğlendi İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Sultanbeyli'de ise çocuklar, sağanak yağışa rağmen sokakta oyunlar oynayarak eğlendi.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Sultanbeyli'de de yağış etkili olurken, birkaç çocuk sağanak yağışa aldırmadan sokakta oyun oynadı. Yoldan akan suya rağmen oyunlar oynayan çocuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA