İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında ayda ortalama 20 bin PCR testi yapılıyor
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında ayda ortalama 20 bin PCR testi yapılıyor

17.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:02
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında ayda ortalama 20 bin PCR testi yapılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında kurulan laboratuvarda aylık ortalama 20 bin koronavirüs testi yapılırken test sonuçları pozitif çıkan yolcular tedavileri yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerine yönlendiriliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında kurulan laboratuvarda aylık ortalama 20 bin koronavirüs testi yapılırken test sonuçları pozitif çıkan yolcular tedavileri yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerine yönlendiriliyor.

Havalimanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test hizmetleri veren SmartLab Laboratuvarı yöneticisi Dr. Müjdat Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanlarının farklı ülkelere seyahat eden binlerce insanın karşılaşma noktası olduğunu, salgının hızının kesilmesi ve yayılımının önüne geçilmesi için bu alanlarda kontrolü sağlamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Yolcular arasındaki pozitif vakaların tespit edilip, tedavilerinin yapılması için titizlikle çalıştıklarını anlatan Aytekin, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanındaki test laboratuvarını devraldıkları Ekim 2020'den bu yana, aylık ortalama 20 bin test yaptıklarını kaydetti.

Bugüne kadar 100 binden fazla yolcuya sonuç verdiklerini söyleyen Müjdat Aytekin, yolculardan alınan numunelerin yine havalimanı içerisindeki laboratuvarda analiz edildiği ve test sonuçlarının ortalama 2,5 saat içinde teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Yapılan testlerde pozitif sonuç oranının yüzde 1 olduğunu ifade eden Dr. Aytekin, test sonuçları pozitif çıkan yolcuları, gerekli tedbirleri alarak tedavileri yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Dünyada Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla birçok ülke, yurt dışından gelen yolcuların kabulü için negatif PCR test sonucunu zorunlu tutuyor. Türkiye'ye giriş yapacak yolculardan da son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep ediliyor.

Birçok uluslararası havalimanında bu ihtiyacın karşılanması ve yolculara kolaylık sağlanması amacıyla PCR test laboratuvarları kurulmuş, bu çerçevede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından Temmuz 2020'de İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında da bir test merkezi oluşturulmuştu.

TÜSEB'in buradaki faaliyetlerini sonlandırmasıyla laboratuvar hizmetleri özel bir konsorsiyum tarafından sunulmaya başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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