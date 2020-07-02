İSTANBUL Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi
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İSTANBUL Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi

İSTANBUL Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketiİlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG, 2019 yılında elde ettiği finansal sonuçlara göre, Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi oldu.

02.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:21

İSTANBUL Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG, 2019 yılında elde ettiği finansal sonuçlara göre, Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi oldu.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin değerlendirildiği Fortune 500 Araştırması'nda 2019 yılı sonuçları belli oldu. Buna göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG, 2019 yılında elde ettiği finansal sonuçlara göre, Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi oldu. İSG, 2018 yılında aynı araştırmada 238'inci sırada yer almıştı. Sonuçlara göre şirket, 2019 sıralamasında 34 basamak birden yükselmiş oldu. Açıklanan sonuçlara göre İSG, 2019 yılında 1.6 milyar TL net satış rakamı elde etti ve 2018 yılına göre net satışlarını yüzde 43 oranında artırmış oldu. İSG'nin faiz ve vergi öncesi net karı ise 104.2 milyon TL olarak gerçekleşti.

İSTANBUL Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye'nin en büyük 204'üncü şirketi

Kaynak: DHA

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