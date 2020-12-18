İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı

18.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:46
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.

Flydubai Havayolları'nın Dubai-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesiyle Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı.

AnadoluJet'in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak.

Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat etme imkanına sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 19:46:24. #1.14#
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