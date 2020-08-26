İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 bin 410 ton atık toplandı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 bin 410 ton atık toplandı

Pendik Belediyesi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi arasında imzalanan protokol ile son iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 bin 410 ton atık toplandı
26.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:36

Pendik Belediyesi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi arasında imzalanan protokol ile son iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı.

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tam otomatik tesis niteliğindeki Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 2017 yılında faaliyete geçti.

Ramazanoğlu Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesis, saatte 8 ton ayrıştırma kapasitesi ile çalışıyor.

Tesiste kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları kısa sürede türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor.

Pendik Belediyesi bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi İSG ile de 2018 yılında atık toplama anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla birlikte günlük yaklaşık 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığı havalimanından Pendik'teki Ambalaj Atık Ayrıştırma Tesisi'ne ayda tonlarca atığın gelişi sağlanıyor.

2018 yılı Haziran ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 6 bin 577 ton kağıt, karton, 4 bin 95 ton plastik, 1613 ton cam, 124,11 ton metal olmak üzere toplamda 12 bin 410 ton atık toplandı.

112 bin ağacın kesilmesi önlendi

Anlaşma kapsamında toplanan 6 bin 577 ton kağıdın geri kazanılması ile 112 bin ağacın kesilmesi önlendi. Toplanan kağıt atıkların geri dönüşümü sayesinde ayrıca bin 170 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşti, 27 bin MWH enerji tasarrufu ile 175 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, tesisin Pendik Belediyesi'nin öz sermayesi olarak yatırım yaptığı ve tamamen yerli üretimle, makinelerle imal edilen bir tesis olduğunu, doğaya saygı adına, israfı önleme adına, ekonomiye katkı anlamında önemli ve özel bir tesis olduğunu belirtti.

Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'ni 3 bin metrekare alanda, kendi öz sermayeleriyle kurduklarını anlatan Cin, şöyle devam etti:

"Bu tesisi kurduktan sonra da Pendik'in tamamıyla ilgili çalışma yaparken, ambalaj atıklarının toplanmasıyla ilgili çalışma yaparken, Sabiha Gökçen'imiz de burada kaynak olarak gördüğümüz bir tesisimizdi. Dolayısıyla onlarla da görüşmelerin neticesinde, onlarla atıkların alınmasıyla ilgili bir protokol yaptık. Oradan da atıklarımızı toplayarak buradaki değerlendirmesini yapıp yine onları da ekonomiye kazandırmayla ilgili çalışmayı gösteriyoruz.

Pendik'te topladığımız atıkların üçte bir oranında kısmı Sabiha Gökçen tarafından temin ediliyor. Bu noktada iki yıllık süre zarfında Sabiha Gökçen'den yaklaşık 7 bin ton kağıt karton, 4 bin ton plastik, yaklaşık 2 bin ton cam, 125 ton da metal toplaması gerçekleştirmiş olduk. Buradaki ayrıştırma yapıldığında ekonomiye katkı sunmaya çalıştık."

Kaynak: AA

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