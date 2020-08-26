İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 bin 410 ton atık toplandı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, son iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, son iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı. Toplanan kağıt, cam, plastik, metal gibi atıkların ayrıştırılması sayesinde tam 112 bin ağacın kesilmesi de önlenmiş oldu.

Geri dönüşüm konusuna büyük önem veren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre: iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı. Toplanan bu atıkların içerisinde kağıt, cam, plastik, metal gibi atıklar yer alıyor. Bu atıkların ayrıştırılması sayesinde hem binlerce ağacın kesilmesi önleniyor hem de doğaya katkı sağlanıyor. Pendik Belediyesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi İSG tarafından 2018 yılında imzalanan protokol ile Sabiha Gökçen'deki katı atıklar Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisine götürülüyor. Bu noktada iki yıllık süre zarfında Sabiha Gökçen'den yaklaşık 7 bin ton kağıt karton, 4 bin ton plastik, 2 bin ton cam ve 125 ton da metal toplandı.

112 BİN AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Öte yandan, 2018 yılı Haziran ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 6.577,57 kağıt, karton, 4.095,47 ton plastik, 1.613,37 ton cam, 124,11 ton metal olmak üzere toplamda 12.410,50 ton atık toplandı. Anlaşma kapsamında toplanan 6 bin 577 ton kağıdın geri kazanılması ile 112 bin ağacın kesilmesi önlendi. Toplanan kağıt atıkların geri dönüşümü sayesinde ayrıca 1.170 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşti, 27 bin MWH enerji, 175 bin m3 su tasarrufu sağlandı. Ayrıca toplanan plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşümü ile petrol ve enerji tasarrufu sağlanırken daha az sera gazı salınımı da gerçekleşmiş oldu. Bu sayede hem doğaya, hem de ekonomiye katkı sağlanmış oldu.

Kaynak: DHA