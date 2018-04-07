İstanbul Sabiha Gökçen'den İlk Çeyrekte Rekor Büyüme!

2017 yılında 31.3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve bir önceki yıla göre % 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2018 yılının ilk çeyreğinde de rekor bir büyüme oranına imza atarak bu yılki hızlı büyüme ivmesini korumuş oldu. Ocak-Mart ayında toplam 7 milyon 792 bin 802 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen'de ilk 3 aylık yolcu artışı % 18 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında 2.5 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı % 18 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 5.3 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış % 19'a ulaştı.

Öte yandan sadece Mart ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 722 bin 542 olarak açıklandı. Yolcu sayısı Mart ayında geçen yılın Mart ayına oranla % 15 oranında arttı. Mart ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15'er oranında artış elde etti.

İlk 3 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 18'lik yolcu artışının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "2018 yılına yüksek oranda bir yolcu artışıyla başladık. Bu artışın yılın ilk çeyreğinde de yüzde 18 oranında bir büyüme ile devam etmesi bizi oldukça mutlu etti ve yıl sonu hedefimiz için bizleri daha da umutlandırdı. 2018 yılı için en önemli hedefimiz, yolcu sayımızdaki artışı yıl sonunda çift hanelerde tutabilmek olacaktır. Rakamsal verilerin yanı sıra terminal içinde yolcularımızın konforunu ve memnuniyetini artırıcı bir dizi önlemler de alıyoruz. Yeni ticari alanları hizmete sokmak ve yeni havayollarını bünyemize katmak da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle, bizi tercih eden tüm misafirlerimize, değerli iş ortaklarımıza ve özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."