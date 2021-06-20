İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Gamze ŞİMŞEK/ RUS savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

Gamze ŞİMŞEK/ RUS savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Saratov, Karadeniz'e açıldı.

Görüntü dökümü -Savaş gemisinin boğazdan geçişi-Sahil güvenlik botundan görüntü

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı