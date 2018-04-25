İstanbul Rumeli Üniversitesinde Hocalı Katliamı Gündeme Geliyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi 2017-2018 eğitim öğretim sürecinde gerçekleştirdiği akademik etkinlikler kapsamında 'Ermeni Meselesi Dünü, Bugünü, Yarını ve Hocalı Katliamı' başlıklı Uluslararası Panel gerçekleştiriyor.

Osmanlı Devleti'ni parçalama projeleri çerçevesinde sunî olarak ortaya çıkarılan Ermeni Meselesi Şark Meselesi'nin unsurlarından bir tanesidir. Bu sunî meselenin ortaya çıkmasında ve Ermeni teröründe Ermeni Komiteleri kadar İngiltere, Rusya, Fransa ve Amerika gibi devletler birinci derecede rol oynamışlardır ve dolayısıyla Ermeni teröründen sorumludurlar. Yukarıda sayılan unsurlar tarafından isyana hazır hale getirilen Ermeniler, silâhlanarak Devletimizin ve milletimizin zor anlarında harekete geçmişlerdir. Bir önceki isyan bir sonrakinin şartlarını hazırlamıştır. Bu isyanlarda, masum Türkler Ermeni komitecileri tarafından katledildiği halde dünya kamuoyuna olaylar tersyüz edilerek aktarılmış ve böylece hem devletimiz, hem milletimiz mahkum edilmeye çalışılmıştır. Esasında bizi soykırımla suçlayan ülkelerin tamamı tarih içinde sayısız soykırıma imza atmış milletlerin uzanımı olan ülkelerdir. Bu duruma psikolojide projeksiyon denir. Bu konu düzenlenen panelin ilk bölümünde teferruatlı olarak ele alınacaktır.

Ayrıca panelin ikinci bölümünde Hocalı katliamı ele alınacaktır. 1992 yılında Karabağ Savaşı sırasında meydana gelen ve birçok sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan Hocalı Katliamı hakkında bilinmesi gerekenler, İstanbul Rumeli Üniversitesinde gündeme geliyor. 'Ermeni Meselesi Dünü, Bugünü, Yarını ve Hocalı Katliamı' başlıklı Uluslararası Panel, 26 Nisan Perşembe günü İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesinde Saat: 13.30'da düzenlenecektir.

Ermeni Meselesi Dünü Bugünü, Yarını ve Hocalı Katliamı Uluslararası Panel, İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen moderatörlüğünde düzenlenecektir.