İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde "Güçlü Kadın" paneli düzenlendi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu tarafından "Güçlü Kadın" paneli düzenlendi.

Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Elif Türel'in konuşması ile başlayan panel, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın konuşmaları ile devam etti. Panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil üstlendi. Panelistler arasında ise geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin, Kurucu Müdür Dilek Yetkin ve KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Öznur Kırmacı yer aldı.

Öğr. Gör. Elif Türel açılış konuşmasında Kadınların güçlendirilmeye değil, içindeki gücü ortaya çıkarmaya gerek olduğuna değindi.

KADININ GÜCÜNE ODAKLANMAK GEREK

Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ise şunları söyledi:

"Kadının zayıflığına değil, gücüne odaklanmamız gerekir, masallarda bile kadınları bir kadın değil bir erkek kurtarır" dedi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada "Kadınların gücünden faydalanmayan medeniyetlerin geri kaldığı görülmüştür. Tarihte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen ilk ilk toplumlardan biriyiz. Kadınlarımız her yerde varlık göstermekte ve başarıları ile bizi gururlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Panelistler arasında yer alan Dilek Yetkin ise "Merhametli, vicdanlı çocuklar yetiştirmeliyiz. Kadınlarımızın kendine güvenerek cesaretle adım atması gerekiyor. Karşınıza çıkan hiçbir zorluktan korkmayın, hedefinizi koyun başarıya ulaşın. Her başarılı kadının arkasında yine kendisi vardır" dedi. Emine Tarin " Güçlü olabilmek için kendimizle barışık olmalıyız" derken, Öznur Kırmacı ise anılarından bahsederek güçlü bir kadın olduğunu söyledi ve tüm katılımcıların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından panelde "İlham Veren Öyküler" bölümünde, okul öncesi öğretmeni İrem Savcı Köroğlu, başarı öyküsünü anlatarak, "Hayallerinizin peşinden koşun. Bir kadın isterse dünyayı değiştirebilir. Bir kadının en çekici yönü onun özgüvenidir. Güçlü kadın herkes için ayakta durabilendir" dedi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Merve Güzel ise, rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları ve ailesiyle birlikte verdiği mücadeleyi anlatarak ve "tek dileğim kadınlarımıza kıymet veren bir topluluk görmek" diyerek sözlerini tamamladı.