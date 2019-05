İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul bir uçtan alıp bir uca vermemelidir. İstanbul rövanşizmi kaldıramaz." dedi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) iftar programında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin geçmişten bugüne çok bedeller ödediğini, bugün artık yön tayini için tercih vaktinin geldiğini söyledi.

Bazı kesimlerin Suriyelilerle ilgili takıntıları bulunduğunu ifade eden Soylu, "Hep Suriyelilere takılıyorlar, 'niye buradalar' diye. Niye takıyorlar biliyor musunuz? Çünkü yıllarca Ermeni tasarılarıyla terbiye edilmeye çalışılan bu millet, kendisini medeniyetin merkezi ve insanlığın hamisi olarak gösteren Batı'nın maskesini yüzünden alarak, insanlığın karşılıksız bir şekilde yapılacağını gösterdi. Komşumuza olan vefamızı, aynı kıbleye yönelen hiçbir zaman unutmayacağımızı bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.

"İstanbul rövanşizmi kaldıramaz"

Son 6-7 yılda Türkiye'nin çok badireler atlattığını dile getiren Soylu, bunun bedelini en çok iş insanlarının ödediğini kaydetti.

AK Parti iktidarında İstanbul'un geldiği noktayı anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul bir uçtan alıp bir uca vermemelidir. İstanbul rövanşizmi kaldıramaz. Allah nasip etmesin, böyle bir şey olduğu andan itibaren bu sözlerimi hatırlamanızı isterim. İstanbul'u Tayyip Erdoğan kazandığı zaman 'Başı açıklar otobüse binemeyecek. İstanbul haremlik selamlık olacak' denmişti. Tayyip Erdoğan felsefesiyle İstanbul'da kimsenin kimsenin inancına, mezhebine, etnik kökenine, siyasi düşüncesine bakılmadı. Herkes kendisini özgürce ifade etti."

23 Haziran'ın normal bir seçim olmadığını dile getiren Soylu, normal gibi gösterenlerin ABD'nin not almasına, ekonomik operasyonlara ve belli çevrelerin medyasına bakması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben böyle bir seçim görmedim. Binali ağabeyin 100'e yakın sandıktaki oyunu rakibine yazmışlar. Bunun tesadüf olması mümkün değildir. 29 bin farklık oyun 13 bine düştüğü hiçbir seçim görmedik. Aslında yapılan Türkiye'nin seçim sistemini lekelemeye çalışan bir anlayışı ortaya koymaktır. Bizim milletimiz çok partili siyasi hayata geçtikten sonra seçimleri dünyaya nazire edercesine gerçekleştirmiştir. Bunu çok başarılı bir şekilde yapmıştır. Bir haksızlıkla karşı karşıya kalan birisi varsa o da Binali ağabeydir."

İçişleri Bakanı Soylu, muhalefetin 23 Haziran'ı siyasi çatışmanın ve ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirmesinden endişelendiğini dile getirdi.

23 Haziran için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Soylu, "23 Haziran küslüklerin, yapılan eksikliklerin gündeme getirileceği bir tarih olmamalıdır. 23 Haziran'dan sonra her şey yüksek sesle de alçak sesle de konuşulabilir ama 23 Haziran değil. Özellikle bu topluluk için söylüyorum. Türkiye'nin yarınlarına yönelik bir adımı hep birlikte başkalarının engellemesinin önüne geçeceğimiz bir tarihtir 23 Haziran. Türkiye'yi siyasi ve ideolojik kamplaşmasının merkezi haline getirmeye fırsat vermeyelim. İstanbul bizim için başka bir şehirdir." şeklinde konuştu.

- "Endişe verici bir durum söz konusu değildir"

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ise küresel sistemin egemenlerinin daha önce kendilerinin koyduğu normları dahi çiğnediklerini, ticaret savaşları başlattıklarını, güçlerinin yeteceğini düşündükleri ülkeleri batırmakla tehdit ettiklerini, güçleri yetmediği takdirde de askeri savaş açtıklarını belirtti.

Danışman, "Her ne kadar ülkemiz döviz kaynaklı böyle bir operasyonun muhatabı olarak önemli bir türbülansın içine girmiş olsa da hala makro tabloların temel rakamlarında endişe edici bir durum söz konusu değildir." dedi.

İftar programına bazı AK Parti milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları ve davetliler katıldı.

ASRİAD Başkanı Danışman, günün anısına İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdim ederken, program şube başkanları ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA