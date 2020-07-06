İSTANBUL-Rıza Akpolat Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağız Rıza Akpolat: Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağızEsma MURAT- Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs sürecinde uzun süre evlerde kalan vatandaşlar için Beşiktaş Belediyesi 'Beşiktaş İyileşecek' sloganıyla etkinliklere başladı.

Rıza Akpolat: Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağız

Esma MURAT- Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs sürecinde uzun süre evlerde kalan vatandaşlar için Beşiktaş Belediyesi 'Beşiktaş İyileşecek' sloganıyla etkinliklere başladı. Beşiktaş'ın parklarında Temmuz aynı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen etkinlikte Psikolog buluşmaları, müzik dinletileri, yoga ve spor etkinlikleri yer alıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Yerel yönetimler olarak bu süreci koordine etmek ve yeni normale vatandaşlarımızı hazırlamak görevimiz. Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağız. Bütün Beşiktaş'lı vatandaşlarımızı Beşiktaş'taki parklarımıza bekliyoruz' dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede getirilen sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmasıyla yeni normal dönem başladı. Beşiktaş Belediyesi de salgın döneminde uzun süre evlerinde kalıp dışarı çıkamayan vatandaşlar için "Beşiktaş İyileşecek' sloganıyla etkinliklere başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte psikologlarla buluşmalar, müzik dinletileri yoga ve spor etkinlikleri yer alıyor.

'HERKES BU İMKANLARDAN FAYDALANABİLECEK'

"Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağız" diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Pandemi sürecini hep birlikte yönettik. Bu süreç sonrasında nasıl iyileşeceğiz ve vatandaşımızı bu normal sürece nasıl hazırlayacağımızın planlarını yaptık. Bu kapsamda da parklarımızı açtık. Temmuz ayı içerisinde cuma, cumartesi ve pazar günleri parklarımızda spor hocalarımız, psikolog hocalarımız ve müzik dinletilerimiz olacak. ve herkes bu imkanlardan faydalanabilecek. Dört ay boyunca insanlarımız evde kaldı. Dolayısıyla bunun yarattığı travmalar var. İnsanlarımızın psiko-sosyal desteğe ihtiyaçları var. Yerel yönetimler olarak bu süreci koordine etmek ve yeni normale vatandaşlarımızı hazırlamak görevimiz. Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağız. Bütün Beşiktaşlı vatandaşlarımızı Beşiktaş'taki parklarımıza bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'ÖZLEDİĞİMİZ GÜNLERE KAVUŞTUK'

Etkinliğin çok başarılı olduğunu söyleyen Beşiktaş sakinlerinden Esra Yıldırım, 'Çok başarılı bir hizmet anlayışı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir sosyal aktiviteyi bizlerle paylaştığı için çok memnunuz. İnsan sağlığı ve sosyalleşmemiz açısından özlediğimiz günlere kavuştuk.' diye konuştu. Ali Ekber Güvercin ise, 'Etkinliği çok güzel bulduk. Bizler içinde bir değişiklik oldu. Harika bir gün teşekkür ederiz. Yaklaşık beş aydır evdeydim çok nadir sadece ekmek almaya çıkıyordum. Eşimle birlikte geldik. Bizler için çok güzel bir etkinlik oldu.' dedi. Selcan Kahraman ise 'Etkinlik gayet keyifli ve güzel geçiyor. Tatile gitmeye tedirgin oluyoruz. İstanbul'da geçiriyoruz yazı o yüzden bizim çok hoşumuza gitti.' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA