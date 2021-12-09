"İstanbul Resitalleri" yarın akşam başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un kültür sanat hayatına artı değer kazandırmak amacıyla 14 yıldır devam eden "İstanbul Resitalleri", Kuzey İrlandalı sanatçı Barry Douglas konseriyle yeni sezona başlıyor.

Douglas, salgın tedbirleri çerçevesinde yarın akşam Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sanatseverlerle buluşacak.

Otuzdan fazla albüme imza atan, 1986'da düzenlenen Tchaikovsky Yarışması'ndan "Altın Madalya" ile dönen başarılı sanatçı, Franz Schubert'in "Dört İmpromptu, Op.90, No.1 D899", Sergey Prokofyev'in "Romeo & Juliet Op.75, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7 ve No.8", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Mevsimler, Op.37b, Ocak (1), Şubat (2), Ekim (10) ve Aralık(12)", Ludwig van Beethoven'ın ise "Piyano Sonatı No.23, Fa minör Op.57-Appassionata" eserlerini yorumlayacak.

Resitaller 10 Haziran'a kadar devam edecek

Tüm sezona yayılan festival havasındaki etkinlik, Türkiye'nin resital odaklı tek uluslararası klasik müzik dizisi olarak dikkati çekiyor.

Prestijli yarışmalardan birincilik ödülleri ve altın madalya ile dönen dünya sahnelerinin usta isimlerini konuk eden İstanbul Resitalleri, 14 Ocak'ta Laure Favre-Kahn, 10 Şubat'ta Christian Blackshaw, 18 Mart'da Japon piyanist Momo Kodama, 31 Mart'ta Kazak piyanist Alim Beisembayev, 14 Nisan'da Claire Huangci, 30 Nisan'da Alexei Volodi, 12 Mayıs'ta Martina Filjak konserlerine ev sahipliği yapacak.

İrlandalı piyano virtüözü John O'Conor, 10 Haziran'da resitallerin sezon finalinde sahne alacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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