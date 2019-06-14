İstanbul Resitalleri sona erdi

Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen en ve dünyaca ünlü birçok piyanisti ağırlayan İstanbul Resitalleri'nin 2018-2019 sezonu sona erdi.

Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de yapılan Türkiye'nin resital odaklı tek konser dizisi İstanbul Resitalleri 12. Sezon Finalinde Koreli genç piyanist Jeung Beum Sohn sahne aldı.

Dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışması olarak bilinen ve Münih'te düzenlenen "ARD Uluslararası Müzik Yarışması"nın 2017 birincisi Jeung, konserde "Prelud ve Füg, BWV 875", "Dumka Op.59" ve Beethoven, Scriabin ve Liszt'in piyano sonatlarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Jeung Beum Sohn

İlk kez 8 yaşındayken Kumho Art Hall'da "Kumho Dahi Çocuklar Konser Serisi"nde sahneye çıkan genç sanatçı, Kore'deki Joongang, Ewha-Kyunghyang ve Eumak Chunchu gibi birçok müzik yarışmasında dereceler aldı ve ödüle değer görüldü.

Eğitimine ilk olarak Seul Sanat Okulu'nda başlayan Jeung, daha sonra Kore Üniversitesi Sanat Akademisi'nde ve Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitim aldı. Genç sanatçı müzik çalışmalarına Münster Müzik Akademisi'nde devam ediyor.

Sanatçı ayrıca bugüne kadar Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası, Münih Radyo Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Gwangju Senfoni Orkestrası ve Seul Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.

Kaynak: AA