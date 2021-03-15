İstanbul renk değişti mi? 15 Mart İstanbul'un rengi kırmızı mı olacak, turuncu mu? İstanbul'un yeni rengi ne renk?

15 Mart Kabine Toplantısı sonrasında gözler İstanbul'un yeni rengine çevrildi. Koronavirüs risk haritasında İstanbul'un rengi şuanda turuncu fakat alınan toplantı kararlarından sonra rengi kırmızıya dönebilir. Henüz açıklamalar devam ediyor. Gelişmeleri paylaşacağız...

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da İstanbul'un renginin durumu merak edildi Peki, İstanbul rengi ne? İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turuncu mu? İstanbul'un risk haritasındaki yeni rengi nedir?

İSTANBUL RENK DEĞİŞTİ Mİ?

15 Mart Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda açıklama yapıyor. Açıklama sonrasında İstanbul'un güncel risk durumu ve renk durumu netlik kazanacak. Gelişmeleleri açıklayacağız...