İstanbul Rallisi'nde, Adil Küçüksarı Yine Podyumda

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan İstanbul Rallisi'nde Neo Motorspor adına,Mitsubishi EVO IX ile CPM Yazılım ana sponsorluğunda yarışan Adil Küçüksarı;"Şampiyonanın sonuna yaklaşırken, evimiz İstanbul'da zorlu bir hafta sonu geçirdik. Geçen hafta Balkan Ralli Şampiyonası'ndan çıkıp İstanbul Rallisi'ne hazırlanmak oldukça yorucuydu. Yarış öncesi yaşadığımız motor problemi sebebiyle otomobil değiştirmek zorunda kaldık. Konsantrasyonumuzu kaybetmeden hata yapma lüksümüz olmadan yarışı tamamlama arzusundaydık ve klasmanımızda üçüncü olduk. Yarışın son etabı şampiyonaya ekstra puan verdiği için tüm gücümüzü oraya sakladık ve Powerstage 2'incilik puanı alarak Sezonun bitimine iki yarış kala, 2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. Yüksek motivasyonumuzla sezon sonu şampiyon olacağımıza dair inancımız tam" dedi.