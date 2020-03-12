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Sultangazi, Sarıkaya, Güncel

İSTANBUL-Radyo'nun gizli sesleri öğrencilerle bir araya geldi

Radyo'nun gizli sesleri öğrencilerle bir araya geldiBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Sultangazi Belediyesi, sevilen radyocuları lise son sınıf öğrencileriyle bir araya getirdi.

12.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:28
İSTANBUL-Radyo'nun gizli sesleri öğrencilerle bir araya geldi

Radyo'nun gizli sesleri öğrencilerle bir araya geldi

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Sultangazi Belediyesi, sevilen radyocuları lise son sınıf öğrencileriyle bir araya getirdi. Sevilen radyo programcıları Hopdedik Ayhan, Adem Metan, Cenk Sarıkaya ve Serdar Gökalp öğrencilerin sektöre ve etkili konuşmaya dair sorularını yanıtladı.

"İletişim Sohbetleri" kapsamında her Çarşamba Sultangazi Belediyesi bünyesinde gerçekleşecek programda 5 hafta boyunca farklı radyo programcıları ilçede öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri ile bir araya gelecek. İlk haftanın konukları Tayfun Ayaz moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtladı. İnteraktif geçen program boyunca keyifli anlar da yaşandı.'YENİ NESİL GENÇLERE RADYOYU ANLATMAK ÇOK KEYİFLİYDİ?Yıllarca 'Hopdedik Ayhan' olarak bilinen usta radyocu Ayhan Güngör, öğrencilerle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Etkinlik ve davet için Sultangazi Belediyesine teşekkür eden Güngör, 'Tabii biz radyoların ilk yıllarından bu yana mikrofon başındayız ama hayat değişti. Genç kardeşlerimizin artık medyaya bakışı, yeni medyayla birlikte çok daha farklılaştı. Onların girdiği mecralar, ulaştığı insanlar çok daha farklı hale geldi. Biz bir tarafından radyoyu da anlatalım istedik. Çünkü biz de radyo ile sosyal medyayı birleştirip yayın yapıyoruz. Onların dünyası çok daha farklı olduğu için acaba seslenebilir miyiz, acaba onlara dokunabilir miyiz dedik ve bu programa geldik. Ümit ediyorum eğlenmişlerdir. Çünkü bizler çok eğlendik. Genç kardeşlerimizin dünyasına inmemiz gerekiyor. Onları bize çekeceğiz, biz de onlara ineceğiz' şeklinde konuştu.'ÖĞRENCİLERLE BİR ARADA OLMAK BENİ HER ZAMAN MUTLU ETMİŞTİR?İletişim Sohbetleri'nin ilk hafta konuklarından usta radyocu Serdar Gökalp günümüzde böyle programların çok önemli olduğunun altını çizdi. Gökalp, 'Öğrencilerle bir arada olmak beni her zaman mutlu etmiştir. Bugün burada değerli meslektaşlarımla beraber öğrencilerle buluşmuş olmak beni daha da mutlu etti. Çünkü genelde sahnelere tek başıma çıkıyorum. Ama bugün dört radyocu aynı sahnede olmak çok ayrı bir mutluluktu. Katılımda çok yüksekti çok eğlenceli bir program yaptık. Sultangazi Belediye'sine bizi gençlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.'İLETİŞİMİN HER ALANINDAN ÇOK GÜZEL BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK?'Konuşan bir sektör olduğumuz için bu tarz etkinliklerin varlığı bizler için çok kıymetli' diyen sevilen radyocu Cenk Sarıkaya, Sultangazi Belediyesine teşekkür ederek sözlerine başladı. Sarıkaya, 'Biz gençlerle bir araya gelmeyi çok seviyoruz. Konuşan bir sektör olduğumuz için bizler için çok kıymetli. Konuşmayı hayatın her alanında seviyoruz. Hele ki bunu gençlerle yapmak çok daha keyifli çünkü onlar daha mesleki anlamda karar verememişken bizler onlara yol açabiliyorsak, bir ışık verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu programın adı iletişim zaten biz sadece radyoyu konuşmadık burada. İletişimin her alanını konuştuk ve doğru kullanıldığında iletişimin bize ve onlara nasıl katkı sağlayacağından bahsettik. Sultangazi belediye başkanına ve bugün burada olan genç kardeşlerime çok teşekkür etmek istiyorum' dedi.'BÖYLE SÖYLEŞİLER SONRASINDA BİZİM DE ÖĞRENDİĞİMİZ ÇOK FAZLA ŞEY OLUYOR?

Düzenlenen etkinliklerle sadece seyircinin değil, kendilerinin de çok fazla şey öğrendiğinin altını çizen sevilen radyo programcısı Adem Metan, 'İletişim üzerine arkadaşlarla çok güzel ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Biz bilgi birikimlerimizi paylaştık ama bunun daha da ötesinde biz kendimizi güncellemek açısından da bu tarz etkileşimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle söyleşiler sonrasında bizim de öğrendiğimiz çok fazla şey oluyor. Belki de eksiklerimizi görüyoruz. Dolayısıyla ben Sultangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü genç arkadaşların dünyaları çok farklı. Onların hayata bakış açıları çok farklı. Karşılıklı iletişimin hangi noktalara geldiğini böyle seminerler ve konferanslarla daha iyi anlıyoruz. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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