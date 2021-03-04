İstanbul Publishing Fellowship'in odak ülkesi Azerbaycan olacak

İstanbul Publishing Fellowship 2021 ((Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) için düzenlediği programda, Azerbaycan edebiyatı ve yayımcılığını merkeze alacak.

İstanbul Publishing Fellowship 2021 ((Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) için düzenlediği programda, Azerbaycan edebiyatı ve yayımcılığını merkeze alacak.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "İstanbul Publishing Fellowship 9-11 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İlk kez yapılacak "odak ülke" teması kapsamında, Türkçenin ne denli köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası bir ilgi uyandırma amacıyla Azerbaycan yayımcılığı konu edilecek.

İstanbul Publishing Fellowship organizasyonu bu yıl bazı yenilikler de gerçekleştirecek.

Bu yıl ilk kez verilecek İstanbul Telif Ödülleri'nin yanı sıra pandemi sürecinde yayımcılığın seyri masaya yatırılacak.

Karma bir şekilde yapılması kararlaştırılan organizasyonda, hem çevrim içi görüşmeler gerçekleştirilecek hem de sınırlı sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüşmeler planlanacak.

Konuyla ilgili Azerbaycan yayımcılık ve kültür dünyası yetkilileriyle Türk yetkililer arasında "odak ülke" lansmanı da gerçekleştirildi.

Türk ve Azeri toplam 120 yayıncının katılım sağladığı toplantıda, yayıncılık bağlarının güçlendirilmesi, iki ülkenin kültür hayatına yönelik katkılar ve gerçekleştirilecek organizasyonlar temelindeki detaylar dile getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl salgın koşulları sebebiyle hibrit bir yapıda gerçekleştirilecek organizasyona, 170'i yabancı 130'u yerli olmak üzere 300 yayımcı katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı