BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Projesi" kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi. Proje kapsamında her yıl 60 tonun üzerinde kağıt, karton ve metalin yanı sıra, 65 tondan fazla plastik ambalaj geri dönüşüme kazandırılacak.

Beşiktaş Belediyesi'nin farklı kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle hayata geçirilen "Plastik Avcıları - İstanbul Projesi" kapsamında, İBB iştiraki İSTON ile üretilen 30 adet yeni geri dönüşüm konteyneri, Beşiktaş'ta ilçe sakinlerinin talepleri dikkate alınarak belirlenen yerlere yerleştirildi. İstanbul'un plastik atıklarını azaltmayı ve geri dönüşüme kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı' "Yeşil İstanbul" projesi ile üzerine reklam alınabilen geri dönüşüm konteyneri tasarımına destek oldu. Yeni tasarım sayesinde elde edilecek reklam geliriyle geri dönüşüm konteynerlerinin bakımının sağlanması ve sayılarının artırılması amaçlanıyor.

"BEŞİKTAŞ HALKINI GERİ DÖNÜŞTÜREREK GELECEĞİ DEĞİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Göreve geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta sürdürülebilir çevre politikaları hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, artan geri dönüşüm konteyneri sayısı ile kaynağında ayrıştırmanın kolaylaşacağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünyamız sadece biz insanların değil, tüm canlıların yuvası ve tüm canlılar içinde atık üreten tek canlı insan. Bu atıklar bir yandan ekosistemleri, bir yandan da insan sağlığını tehdit ediyor. Pandemi döneminde hijyen nedeniyle tek kullanımlık plastik ve kağıt ürünlerin tüketimi arttıkça atık miktarı da arttı. Olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için, atıkların en başta uygun şekilde ayrıştırılıp toplanması ve taşınması gerekiyor. Beşiktaş'ta yaptığımız bu iş birliği ile komşularımızı atıklarını ayrıştırmaya teşvik etmeyi, bu konuda farkındalık yaratmayı ve temiz bir çevreye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Beşiktaş halkını geri dönüştürerek geleceği iyileştirmeye davet ediyorum."

30 geri dönüşüm konteyneriyle her yıl 60 tonun üzerinde kağıt-karton ve metalin yanı sıra 65 tonun üzerinde plastik ambalaj toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Yeni kurumsal iş birlikleri ile konteyner sayısının önümüzdeki yıl 70'e çıkarılması hedefleniyor.