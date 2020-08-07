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İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı

Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz, meslek seçerken acele etmeyinİSTANBUL, (DHA)- YKS tercihleri bugün başladı.

07.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:38

Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz, meslek seçerken acele etmeyin

İSTANBUL, (DHA)- YKS tercihleri bugün başladı. Seçilecek mesleğin öğrenci için çok önemli bir karar ve hayatının dönüm noktası olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, 'Meslek kararında asıl söz sahibi öğrencinin kendisi. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor' dedi.

Üniversiteye girmek için YKS'de ter döken öğrenciler hayallerindeki yükseköğretim programlarına girebilmek için tercih yapacak. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek tercihler dün başladı. 14 Ağustos'a kadar devam edecek süreçte öğrencinin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olması gerektiğini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'Bu öğrencilerin hayatı için önemli bir karar. Dolayısıyla tercih noktasından çok dikkatli olmaları ve doğru karar vermeleri gerekiyor. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor. Okulları çok iyi tanımak gerekiyor. En önemlisi öğrenciler ne istiyorlarsa onu yapmalı. Aileler, arkadaşlar, çevre başka şeyler söylüyor olabilir. Herkes farklı şekilde yönlendirme yapıyor olabilir. Ancak o işi kendileri yapacaklar. Dolayısıyla bu kararda asıl söz sahibi kendileri. Ailelerden ricam bu aşamada çocuklarına fikir vermeleri, ama hiçbir şekilde aşırı yönlendirme yapmamaları, işi profesyonellere bırakmaları gerekiyor' diye konuştu.

'PROFESYONELLERDEN MUTLAKA DESTEK ALIN'

Okulları yerinde görmenin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'Mutlaka okullardan destek almak gerekiyor. Okulları yerinde görmek de önemli. Ancak koronavirüs şu süreçte elimizi kolumuzu bağladı. Ama bu bize yeni imkanlar sağladı, yeni arayışlar getirdi. İnternet üzerinden ve telefonla gerçekleştirilen görüşmelerle artık bilgi akışı sağlanabiliyor. Hatta kayıtlar bile artık online gerçekleştiriliyor. Üniversitelere gelemeyecek, gelmekten korkan öğrenci adayları bu yöntemi tercih edebilirler' dedi.

Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin mesleğin zorluğunu göz önünde bulundurması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Atsü, 'Öncelikle mesleği sevmeliler. Bu alan iyi iş yapıyor, ön planda, çalışma garantisi var diye yapılacak meslek kesinlikle değil. Burada iç seslerini dinlemeleri gerekiyor. Bu mesleği yapamayacaklarını düşünürlerse popülaritesine kanıp meslek seçimi yapmasınlar. Koronavirüs salgını nedeniyle adlarını sıkça duyar olduk ama sağlık çalışanları her zaman ön plandaydı, bundan sonra da olacak. Ama sağlık işi gönül işidir, istemeden asla yapılamaz. Tercih sürecinde verecekleri karar çok önemli, hayatın dönüm noktalarından biri. Ama asla bir son değil, tekrarı olacaktır. Bu sene olmazsa seneye girerler. Burada acele etmek yanlış kararları getirebilir. Dolayısıyla kesinlikle aceleye getirilmemesi gereken bir süreç' ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MESAFEYE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR

Tercih ve tanıtım günlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında devam ettiğini hatırlatan İstanbul Kent Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Banu Gökçe Ünlü, şunları söyledi:

'Tüm pandemi kurallarına uygun bir tanıtım dönemi hazırladık. Girişte öğrencilerin ateş ölçümleri yapılıyor, maske kullanımı zorunlu, sosyal mesafe kurallarına önem vererek kontrollü bir tercih tanıtım süreci geçiriyoruz. Pandemi nedeniyle öğrenciler içeriye de kontrollü şekilde alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gereken günler geçiriyoruz. Pandemi öğrencilerin kampüse gelişini engellemedi. Öğrenciler kampüse gelmeye devam ediyor. Okumak istedikleri okulu yerinde görmek istiyorlar. Pandeminin getirdiği kaygının yanı sıra bu yıl eğitimin nasıl olacağı yönünde soru işaretleri var. Biz burada Sağlık Bakanımızın ve YÖK'ün açıklamalarını bekliyoruz. Üniversitemiz henüz bununla ilgili bir karar almadı. Sağlık Bakanımız ve YÖK'ün yönlendirmesiyle ekim ayında akademik yılımıza başlayacağız. Uzaktan eğitim sistemi 23 Mart itibariyle başlamıştı. Altyapımız bunun için hazır. Eskisi gibi akademik hayat üniversitemizde devam ederse de sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bir eğitim yılı olacak.'

'BAŞARI SIRALAMANIZI DİKKATE ALIN'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralamasının önemli olduğunu anlatan İstanbul Kent Üniversitesi Tanıtım Müdürü Uğur Göktürk ise 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralaması önem taşıyor. Başarı sıralamasında amaç öğrenciyi puana değil başarı sıralamasına göre değerlendirmek. 250 puan alan binlerce öğrenci olabiliyor. Fakat bunların hangisinin daha önde olduğunu ancak başarı sıralamasına göre anlayabiliriz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralamasına göre tercih yapmalarını öneriyorum. Öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin ölü tercihten de uzak durması gerekiyor. Gelmeyecek yerleri analiz edip ona göre tercih yapmalılar. Öğrencilere daha net ve realist tercihler yapmalarını öneriyoruz' uyarısında bulundu.

İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı

Kaynak: DHA

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