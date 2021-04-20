İstanbul polisinin uyuşturucudan aradığı Mısırlı Samsun'da yakalandı
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İstanbul polisinin uyuşturucudan aradığı Mısırlı Samsun'da yakalandı

İstanbul polisinin uyuşturucudan aradığı Mısırlı Samsun'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu suçundan aranan Mısır uyruklu bir kişi Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu suçundan aranan Mısır uyruklu bir kişi Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mısır uyruklu Abdelhamıd R.R.A.Z. (24), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarından yakalanarak gözaltına alındı. Abdelhamıd R.R.A.Z., Samsun Adliyesine sevk edildi. Mısır uyruklu şahsın İstanbul Adliyesindeki mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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