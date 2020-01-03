: İstanbul polisinin nefes kesen sürüş eğitimi

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:52

Megakentin trafiğinde olaylara müdahale etmek için zamanla yarışan İstanbul polisinin "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri" eğitimi aksiyon filmlerini aratmadı. Zorlu parkurlarda ekipler hırsız-polis kovalamacasının provasını yaparken, nefes kesen sürüş eğitimi havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafikte zanlıların peşinde koşan, yaşanan olaylara etkin şekilde müdahale etmek için daima megakentin trafiğinde olan polislere "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri" eğitimi veriyor. Olaylara müdahale ederken herhangi bir kazaya yol açmamak için çaba gösteren polislerin Kartal'da gerçekleşen eğitiminde teorik eğitimlerin ardından polisler sırasıyla araçlara binerek parkurlarda sürüş yaptı. Polislere kendileri için hazırlanan parkurlarda slalom, geri slalom, el freniyle dönüş, dar alan geçişleri, ani manevra yapma, ıslak zeminlerde kalkış ve hızlanma, kuru ve kaygan zeminde frenaj gibi uygulama eğitimleri verildi. Kadın polis memurlarının da katıldığı eğitimde polisler, direksiyon başına geçerek hocalar eşliğinde parkurlarda manevralarını daha iyi yapabilmek için çalıştı.

KAZALARDA EMNİYET MENSUPLARININ KUSUR ORANINDA YÜZDE 12'LİK AZALMA

Alanda olası hırsız-polis kovalamacasının da provası yapıldı. Ekiplerin parkurda manevralarını ustalıkla gerçekleştirdiği eğitim nefes kesti. Aksiyon filmlerini aratmayan eğitim havadan drone ile de görüntülendi. Havadan görüntülerde polislerin alana kurulan parkurlarda ani manevraları başarıyla yaptığı görüldü. Bugüne kadar 4 bin 200 emniyet mensubuna verilen 3 günlük teorik ve pratik eğitimlerle önemli kazanımlar da sağlandı. Eğitimler sayesinde emniyet araçlarının karıştığı kazalarda 2018 yılına göre bu yıl yüzde 13'lük, kazalarda emniyet mensuplarının kusur oranında ise yüzde 12'lik bir azalma sağlandı.

"BU GÜNE KADAR 4 BİN 200 PERSONELİMİZE EĞİTİM VERİLDİ"

Polisler için sürüş eğitimlerinin önemine dikkat çeken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarından İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri eğitmeni, "Bu eğitimler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, sürücüler, ekip çalışanları aynı zamanda operasyonel birimlerde görev alan polis memurlarına verilmektedir. Bu güne kadar toplam 4 bin 200 personelimize aktif ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi. Temel amacımız bu eğitimlerle teşkilat personelimizin araç ve trafikteki riskleri önceden algılamalarını sağlamak. Bir yandan da sürüş reflekslerini geliştirmek, eğitimlerimiz 3'er günlük periyodlar halinde verilmektedir. Birinci gün teori, ikinci ve üçüncü gün tamamen uygulama ve saha eğitimlerine döner" ifadelerini kullandı.

"TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 13'LÜK BİR AZALMA MEYDANA GELMİŞ"

Eğitimlerle sağlanan önemli kazanımlara dikkat çeken sürüş eğitmeni, "Son yapılan trafik kaza istatistik raporunda trafikte özellikle emniyet araçlarının karıştığı trafik kazalarında yüzde 13'lük ciddi oranda bir azalma meydana gelmiş. Aynı zamanda bir önceki yıla göre kazaların kusur oranında da yüzde 12 oranında azalma meydana gelmiştir. En çok gözlemlediğimiz sorunlar; doğru sürüş pozisyonu, doğru direksiyon ayarı yapmamaları ve emniyet kemeri kullanımının yaygın olmaması. Bu çalışmada slalom, aynı zamanda kuru ve ıslak zeminde engelden kaçış gibi farklı zeminlerde aracın dinamiklerini kurguluyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sahada sürücü kadın polislerimiz de var. Eğitimi 36 bin kişiye vermeyi planlıyoruz" dedi.

"ZANLILAR KAÇARMIŞÇASINA CANLANDIRMA YAPTIK"

Eğitime katılan ve çalışmaların kendileri için çok faydalı olduğunu ifade eden kadın bir polis memuru, "Direksiyon başında olumlu olumsuz da şeylerle karşılaşıyoruz. Bir bayan olarak sahada olmamız tüm halk tarafından olumlu karşılanmaya başlandı. Suçluları yakalamak bize güç veriyor. İstanbul trafiğinde zor, belki daha küçük bir yer olsaydı daha kolay olabilirdi. Kaygan zeminde araba kaydırma, kaydırmama onun dışında slalom çalıştık. Zanlılar kaçarmışçasına arkada biz polisler olarak bir canlandırma yaptık. Canlandırmayı da başarılı bir şekilde sonlandırdık" diye konuştu.

"KOVALAMACA ESNASINDA DAHA CAYDIRICI BİR ŞEKİLDE SIKIŞTIRMAYI ÖĞRENDİK"

Eğitim alan ve sürüş eğitimlerinin sahada sağladığı kolaylığa vurgu yapan polis memurlarından bir diğeri, "Burada aldığımız eğitim sayesinde trafikte arabayı daha seri, etkili ve güvenli bir şekilde kullanmayı öğrendik. Daha çok kovalamaca esnasında karşımızdaki aracı yakalama ve gerekli işlemleri yapabilme adına; önüne geçmeyi onu daha caydırıcı bir şekilde sıkıştırmayı öğrendik" dedi.

(Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA

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