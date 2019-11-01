İstanbul polisinden teknede uyuşturucu ticaretine darbe

01.11.2019 12:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tekneye ve belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Yenikapı Limanı'nda bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Emrah K.'nın ruhsat sahibi olduğu tekneyi Mehmet Emin K. isimli şahsın kullanıp, oğulları Serkan K. ve Selçuk K. ile beraber uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtımını yaptığı tespit edildi. 10 Ekim günü Serkan K.'nın ikametline düzenlenen baskında, 1 adet ruhsatsız tabanca, bin 12 adet skunk, 207,8 gram toz esrar, 357 adet extacy hap, 48,9 gram metamfetamin, 6,7 gram bonzai, 8 gram kubar esrar, 0,25 gram taş kokain, 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmaların devamında 31 Ekim günü yapılan operasyonda, Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve teknelerinde yapılan aramalarda 542 adet extacy hap, bin 154 gram kubar esrar, 156,80 gram muhtemel uyuşturucu madde, 220 gram toz esrar, 50 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet çalışır vaziyette kelepçe, 2 adet hassas tartı, bin 440 Türk lirası ve 5 Amerikan doları, 2 adet cep telefonu, 9,12 gram taş kokain ele geçirildi. 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA