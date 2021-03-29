İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi
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İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı İstanbul'da, helikopter destekli trafik denetimlerinde şerit ihlali yapan, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmadıkları havadan tespit edilen ağır taşıt ve otomobil sürücülerine ceza yağdı.

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İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi

Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da, helikopter destekli trafik denetimlerinde şerit ihlali yapan, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmadıkları havadan tespit edilen ağır taşıt ve otomobil sürücülerine ceza yağdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. 26 Mart'ta Anadolu yakası Kocaeli yönünde gerçekleştirilen denetimlerde, 'cep telefonuyla konuşma', 'emniyet kemeri takmama', 'aşırı hız' ve 'hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden ağır taşıt ve otomobil sürücüleri havadan helikopter kameralarıyla görüntülendi. Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları ise yerdeki ekiplere bildirildi. Polisler, hatalı sürücülere ceza yazdı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetimlerinde 17 araç sürücüsüne toplam 3 bin 610 lira idari para cezası işlemi uygulandığı duyuruldu.

İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi
İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi
İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi
İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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