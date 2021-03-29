İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi

İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı İstanbul'da, helikopter destekli trafik denetimlerinde şerit ihlali yapan, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmadıkları havadan tespit edilen ağır taşıt ve otomobil sürücülerine ceza yağdı.