İstanbul Polisinden Helikopter Destekli Operasyonlar

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, helikopter desteğinin de alındığı operasyonlarda bazı şüphelileri gözaltına aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin sol bir terör örgütüne yönelik operasyonlarının geceyarısı başladığı bildirildi.







Polis kamerasının görüntü kaydettiği operasyonlarla ilgili olarak yapılan kamuyonu bilgilendirme açıklamasında,"İlimiz ve ülkemiz genelinde yetkili mercilerce yasaklanan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldıkları ve bahsekonu yürüyüşlerde halkı provoke edip infial ve kaos ortamı oluşturmaya çalışan sol bir terör örgütü mensuplarına karşı Maltepe Gülsuyu başta olmak üzere 13 adrese 01.00 sıralarında helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" denildi. - İstanbul