İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri Beylikdüzü'nde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Beylikdüzü'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretler sırasında, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.

Kaynak: AA