İSTANBUL POLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN SİREN ÇALDI Şahin BOZKURT-SONER HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHAİstanbul polisi, il genelinde, koronovirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı.

İSTANBUL -

Şahin BOZKURT-SONER HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL DHA

İstanbul polisi, il genelinde, koronovirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı. Vatandaşlar da polislerle birlikte alkışlayarak destek verdi.

Koronvirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye'den destek devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.00'da kentin sokaklarında sirenlerini çalarak, sağlık çalışanlarına yanlarında oldukları mesajını verdi. Ekipler, bir süre siren çalarak sokaklarda gezindi. Polisler, siren çalarken vatandaşlar da alkışlayarak destek oldu. Ekip otolarından, "Türk polisi olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Allah vatanımızı korusun" anonsları yapıldı.

Görüntü Dökümü: Siren çalan ekiplerEkip aracının siren çalarak yol almasıpolislerle birlikte alkış tutan vatandaşlarAraçların başında bekleyen polisler

Kaynak: DHA