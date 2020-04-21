İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor
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İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

21.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:39
İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de meydanlar, kamu kurumları, banka önleri ve marketlerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için kontrollerde bulunuyor.

Polis ekipleri, tedbir kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygularken, istek ve ihtiyaçları olan vatandaşların da yardım taleplerini yerine getiriyor.

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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