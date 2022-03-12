İstanbul polisi hem yolda kalanlara yardım etti, hem de sokak hayvanlarını besledi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde hem yolda kalanlara yardım etti, hem de sokak hayvanlarının yardımına koşarak onları besledi. Polis ekiplerinin sokak hayvanlarını beslediğini görenler ise memnuniyetlerini dile getirdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi sürücü yoldaki buzlanma nedeniyle aracını hareket ettirmekte güçlük çekerken, bazı noktalarda ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sarıyer'de aracını hareket ettiremeyen bir sürücünün yanına gelen polis ekibi, omzuyla aracı ittirerek, aracın hareket etmesine yardımcı oldu. Öte yandan polis ekipleri sokak hayvanlarını da unutmadı. Hayvanların bulunduğu noktaları gezen polis ekipleri, sokak hayvanlarını beslemesi görenlerin takdirini topladı. Bunun yanı sıra polis ekiplerindeki iş makineleri karla mücadelede yolların açılması için kullanıldı. - İSTANBUL