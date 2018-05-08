İstanbul Polisi Kırmızı Bülten Çıkarılması İçin Harekete Geçti! Interpol, 4 İngiliz Çete Üyesinin Peşinde

Rusya ve Dubai başta olmak üzere birçok ülkede farklı yatırımları olan İranlı iş adamı Ali R.S. (34), ikiz kız kardeşi Maryam S. (32) ve kardeşi Mehdi S. (34) geçen yıl 22 Mayıs'ta İstanbul'a geldi. 3 kardeş, yakın koruma için Dubai'de anlaştıkları İngiliz güvenlik şirketinin adamlarıyla birlikte Beyoğlu Sütlüce'de lüks bir otele yerleşti. Kardeşleri kaçırıp paralarını alma planı yapan İngiliz korumalar, Ankara'daki bir güvenlik şirketinin elemanları ile anlaştı.

Ulaşılan detaylara göre plan şu şekilde gelişti:

10 DAKİKADA 500 BİN EURO'LUK ZİYENET EŞYASI ALINDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere Özel Kuvvetler'de askeri eğitim tecrübesi olan John A., Paul B., Steven H. ve Peter Antony G. adlı İngiliz korumalar ile Türk güvenlikçilerin planında Belçikalı Eric Alain Werner Van Der S. (60) de önemli bir rol oynadı ve kendisini İnterpol yetkilisi gibi tanıtarak İranlı kardeşleri otele yerleştirdi. Çete üyeleri Özgür K. (42), Ahmet Y. (38) ve Ömer C. (47) 24 Mayıs'ta elde telsizle otele geldi. İddialara göre biri kendini komiser Ahmet, diğeri ise MİT mensubu olarak tanıtarak kardeşlere "Size silahlı saldırı yapılacağı istihbaratını aldık. Sizi başka bir adreste koruma altına alacağız" dedi. Şüpheliler, kardeşleri Ayazağa'daki metruk bir binaya götürdü. İngiliz korumalar otel odasına girip 10 dakika içinde 500 bin euro'luk ziynet eşyası ile özel evrakı aldı.

İRANLI KARDEŞLER 30 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI

İş adamı Ali R.S.'nin eşi M.R.S. kocasına ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, İranlı kardeşler 30 saat sonra serbest bırakıldı. Ülkesinde adam yaralamak suçundan sabıkası olan, 'Lorient' kod adlı Belçikalı Eric Alain Werner Van Der S., sahte komiser ve sahte MİT'çiler Özgür K., Ahmet Y. ve Ömer C.'nin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Ülkelerine kaçan 4 İngiliz vatandaşı hakkında Kırmızı Bülten çıkarılması için İnterpol'e başvuru yapıldı.