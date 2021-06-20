İSTANBUL POLİSİ, 6 AYDA 164 GİZLİ KUMARHANE ORTAYA ÇIKARDI

İSTANBUL polisi, 2021 yılının ilk 6 ayında yapıtığı baskınlarda 164 gizli kumarhane ortaya çıkardı.

İSTANBUL polisi, 2021 yılının ilk 6 ayında yapıtığı baskınlarda 164 gizli kumarhane ortaya çıkardı. Sanal kumarların da oynandığı kumarhanerhanelerde çok sayıda rulet ile elektronik kumar aleti ele geçirildi. Kumarhane işleten ve kumar oynayan toplam 659 şüpheliye yasal işlem yapılarak, yaklaşık 3 milyon liralık ceza kesildi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler de 2021 yılında, kumar oynayanları engelleyemedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gizli faailiyet gösteren bazıları bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan 164 kumarhaneye baskın yapıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan baskınlarda, 4 rulet, 156 elektronik kumar makinesi ve kumar oynatmakta kullanılan 441 bilgisayar ele geçirildi. Baskınlarda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kumar makinesi bulunduran 188 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Kumar oynayan şüphelilere, Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıha Kanunu uyarınca 2 milyon 915 bin 117 lira idari para cezası kesildi .Baskınlarda hakkında yasal işlem yapılan sayısı toplam 659 oldu.

Görüntü dökümü: ------------Baskınlardan görüntü

Ele geçirilenler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı