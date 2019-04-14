İstanbul-Polis Minibüsüne Kamyonet Böyle Çarptı

Kazada minibüste bulunan bir polis memuru yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de cezaevine tutuklu götüren polis minibüsüne kamyonet arkadan çarptı. Kazada polis minibüsü yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Araç kamerasına yansıyan kazada bir polis memuru yaralandı.

Kaza geçen perşembe günü öğle saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Maltepe Cezaevi'ne tutuklu götüren bir polis minibüsü yoldaki kasis nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet duramayarak, polis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çıktı. Kazaya neden olan kamyonette yol kenarındaki duvara çarparak, durabildi. Kazada minibüste bulunan bir polis memuru yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA