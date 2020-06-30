İSTANBUL PLAJLARINDA KADIN CANKURTARANLAR GÖREVE BAŞLADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL PLAJLARINDA KADIN CANKURTARANLAR GÖREVE BAŞLADI

İstanbul'da kadın canturtaranlar göreve başladı.

İSTANBUL PLAJLARINDA KADIN CANKURTARANLAR GÖREVE BAŞLADI
30.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:06

İstanbul'da kadın canturtaranlar göreve başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 3 kadın cankurtaran göreve başladı. O cankurtaranlardan biri olan 24 yaşındaki Doğa Yağcı. Genellikle 'Erkek işi olarak ifade edilen bu mesleği, erkek çalışma arkadaşlarından farksız bir şekilde yerine getiren Yağcı, aldıkları zorlu eğitimler sırasında kadın-erkek ayrımı yapılmadığını ifade etti. Plajda elinde dürbünüyle hazır şekilde bekleyen Doğa Yağcı, boğulma tehlikesi geçiren kişiye ilkyardımda bulunacak düzeyde eğitim aldı. Çocukluğundan beri sporla ilgilenen Yağcı, Kondisyonuma ve kendime güveniyorum. O yüzden bu mesleği seçtim diye anlattı. Yağcı'nın 15 gündür görev yaptığı Şile Ayazma Plajı'nın ziyaretçileri ise, denize girdikleri alanda görevi başında bir kadın cankurtaran görmekten son derece memnun olduğunu söyledi.

'EĞİTİMİMİZ ZORLUYDU

Normalde Türkiye'nin belirli tatil beldelerinde kadın cankurtaranların olmasına rağmen, İstanbul'da hiç kadın cankurtaran olmadığını ifade eden Yağcı, 'Hiçbir meslekte kadın-erkek ayrımı olmamalı. Eğitimlerde de kadın-erkek ayrımı kesinlikle yok. Erkekler nasıl bir eğitimden geçiyorsa, biz kadınlar da aynı şekilde eğitimlerden geçiyoruz. Çok zorlu bir süreçti ama başarıyla tamamladık. Hocalarımız zaten eksiklerimizi tamamlamak konusunda bize çok yardımcı oldular. Biz sadece cankurtaranlık eğitimi değil, ilkyardım eğitimi de aldık. Denizden çıkan bilincini kaybetmiş bir vatandaşa ilkyardım da yapıyoruz. Eğitimimiz bir hafta sürdü. Öncelikle ders gördük, sonra denizde eğitim aldık. Eğitimimiz zorluydu çünkü boğulan bir vatandaş, biz onu kurtarmaya gittiğimizde bizi de boğabilir. Hocalarımız bize bunun da eğitimini verdi. Yeri geldi bizi boğmaya çalıştılar ve biz onları kurtardık. Bu gibi tatbikatlar yaptık şeklinde konuştu.

'CANKURTARANLIK ERKEK İŞİDİR DİYENLER DE VAR

Yağcı, 'Tepkiler genelde 'Kadın cankurtaran mı aldılar' şeklinde oluyor ama bunun tam tersi tepkiler de var. 'O kadar erkeğin içinde nasıl çalışacaksın Cankurtaranlık güç gerektirir, erkek işidir' diyenler de var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben kondisyonu yerinde bir insanım ve bir insan kurtarmaya gayet elverişliyim. Kondisyonuna, bir insanı kurtarma konusunda kendine güvenen herkes bence bu işi yapabilir ifadelerini kullandı.

'KADIN HER MESLEĞİ YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP

Cankurtaranlık yapmak için daha önce de pek çok defa başvurularda bulunduğunu dile getiren Doğa Yağcı, 'Kadından cankurtaran olmaz, kadın güçsüzdür yapamaz' şeklindeki algıların ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü kadın da her mesleği yapabilecek kapasiteye sahip. Buna kadın-erkek diye değil de, insan olarak bakmak gerekiyor. Ben çocukluğumdan beri zaten spor yapıyorum. Voleybol ile başlayıp, kick-boks ve aikidoyla devam eden bir spor hayatım var. Şu anki şefimiz, benim çocukluğumdan beri antrenörüm. O beni eğitti, onun sayesinde şu anda buradayım. Zaten spor geçmişim var, kondisyonuma ve kendime güveniyorum. O yüzden bu mesleği seçtim. Daha önceden de çok başvuru yapmıştım ama hiçbiri kabul olmadı. İlk defa bu sene İBB sayesinde buradayız ve işimizin başındayız. İşe başladığımdan bu yana 15 gün içinde 3 tane vaka ile karşılaştım. Karşılaştığım vakalar çok ciddi değildi. Zaten bizim için önemli olan vakaların ciddi olmamasını sağlamak. Denizden normal bir şekilde ekipmanımızla giderek kurtardık ve yardımcı olduk dedi.

'HAYATIN HER ALANINDA KADINLARI GÖRMEK KEYİFLİ

Ayazma Plajı'nda denize giren Berna Bibinoğlu, 'Hemen hemen hayatın her alanında kadınları görmek gerçekten keyifli. Ayrıca hanımları görmek herkese çok daha güven verici geliyor. O yüzden bizim hoşumuza gitti, çok güzel. Kadının olduğu yerde biraz daha naiflik vardır tahmin edersiniz ki, düzen vardır. Plajlarımızda da bir kadının olması neden olmasın şeklinde konuştu.

'HEMCİNSLERİMİZİN BU ALANDA DA ÇALIŞMASI ÇOK GÜZEL

Fatma Çiçekgeyik ise, 'Oldukça güzel bir şey hemcinslerimizin bu alanda da olması. Olması gereken bu zaten, diğer cankurtaran kardeşlerimiz de can-ı gönülden çalışıyorlar. Biz yıllardır buraya geliriz, hepsini tanıyoruz ama bir genç kızın da burada çalışıyor olması gayet güzel tabii ki ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak Haber
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi Haber
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu Haber
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor Haber
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı Haber
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Trenin biçtiği motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trenin biçtiği motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor İrfan Buz Adem Büyük Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Milli Çocuk
Şu an buradasınız: İSTANBUL PLAJLARINDA KADIN CANKURTARANLAR GÖREVE BAŞLADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:07:43. #1.15#
title