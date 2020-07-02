İstanbul plajlarına uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul plajlarına uyarı

İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği plajların başında Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı geliyor.

İstanbul plajlarına uyarı
02.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:21
İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği plajların başında  Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı geliyor. Plajdaki yosunların kirlilik sinyali olabileceği belirtilirken vatandaşlar da sosyal mesafesiz denize girmeye devam ediyor. Uzmanlar ise kirlilik ve koronovirüs uyarısında bulundu.

"YOSUN KİRLİLİK SİNYALİ"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, plajlardaki yosunlaşmanın kirlilik belirtisi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özyaral, "Bu yaz ben İstanbul içi plajlardan çok biraz İstanbul dışına çıkılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle kovitten dolayı. Üç tip kirlilik oluyor. Biyolojik bir kirlilik oluyor sadece mikro viral yük adına bakmamak lazım. Oradaki kimyasal atıklar ve çevreden gelen diğer kirlilikler faktörleriyle birlikte oradaki yosunlaşma oranı değişebiliyor. Siz florayı yani mikro viral yükün dışındaki diğer canlı yükün niteliğini ve yapısını bozarsanız, su akıntısı da olmuyorsa yosunlaşma artabiliyor. Bunu zaten biyolojiden de çok net görürüz. Yosunlaşma bir şekilde oradaki biyolojik yapıyı olduğu gibi bozar. Bu bir kirlilik sinyali, bir çevre kirliliği sinyali" diye konuştu.

"PLAJLARDA SOSYAL MESAFE VE MASKEYE DİKKAT EDİLMESİ ŞART"Yaz mevsiminin gelmesiyle deniz ve havuzlara olan talebin arttığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil ise, bu alanlarda tüm tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Çıragil, "Tabii ki yaz mevsimi geldi herkes denize ve havuza girmek istiyor. Suda maskenin bir anlamı yok tabii ki ama güneşlenirken, dışarıda dururken sosyal mesafeye dikkat etmeli ve maske takmalıyız. Suda yüzerken birisi o suda aniden hapşırıp öksürürse o damlacıklar bulaştı ve sizde tam oradan geçerken o damlacıkları aldınız, bulaşı olabilir. Deniz, havuza göre daha geniş bir mekan. Çok yakın mesafeyle yüzülmezse buradan bir bulaş olmayabilir. Ama en önemli şey, gidilen tüm bu mekanlarda halka açık tüm yerlerde sosyal mesafeye uyulması olacaktır. Şezlongların en az iki metre hatta maske takılmayacaksa 3 metre mesafede olması ve sudan çıkar çıkmaz maske takılmasıdır" dedi.

"SUDAN GEÇEN MİKROORGANİZMALAR BİZİ HER ZAMAN HASTA EDEBİLİR"Kirli olan deniz ve havuzlara girilmemesi  gerektiğini belirten Prof. Dr. Çıragil, hijyen kurallarına plajlarda da uyulması gerektiğini vurguladı. Kirli suların yutulmasının bir çok hastalığı beraberinde getireceğini belirten Çıragil, "Kirli olan denizler ve havuzlar hiçbir şekilde kullanılmamalı. Çünkü insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli. Sudan geçen mikroorganizmalar her zaman bizi hasta edebilir. Bu nedenle genel hijyen kurallarına uymamız ve bu şekilde davranmamız lazım. Kovid 19 sürecinde SARS COV 2 mikroorganizmasının vücudumuza girmesini önlemek için tedbirler alınmalı. Su ile bulaşan her türlü mikroorganizmanın bulaşmasını önlemek için genel hijyen kurallarının hepsinin uygulanması şart. Yani kirli sular, sindirim sistemimizde hastalık yapan mikroorganizmalar ile bulaşa neden olabilir. Bu hepsi için geçerli. Akarsular, dereler, dere yatakları yani doğada girilen sularda tehlike arz edebilir. Bu suların yutulması ile sindirim sisteminden geçip hastalık yapmaya neden olabilir" dedi.

"HALKA AÇIK YERLERDE HERKESE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"Ortak kullanım alanlarında ve halka açık birçok yerde sosyal mesafe kurallarına dikkat çeken Prof. Dr. Pınar Çıragil, "Belediyeye ait plajlar ya da sosyal tesisler varsa, ortak kullanım alanlardaki şezlongları en az iki metre mesafe ile ayarlanmalı. Mutlaka tüm tuvaletlerde ya da duşlarda su, sabun ve dezenfektanlar bulundurulmalı. Ortamın genel hijyen ve temizliğine dikkat edilmeli. ve kişiler, kişisel temizlik eşyalarını yanlarında götürmeli. Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"HER YER ÜCRETLİ EN UYGUN YER BURASI"Eşi ve iki çocuğuyla serinlemek için Menekşe Plajı'nı tercih ettiklerini söyleyen Sevilay Delikkaya, yosunlara  rağmen gelmeye devam ettiklerini belirtti. Delikkaya, "Evet biraz yosun var. Önler pis ama ilerleyince daha iyi. Biz de giriyoruz ne yapalım. Korona var doğru söylüyorsunuz ama ne yapalım. Giriyoruz. Çocukları getirdik. En uygun yer burası. Diğer yerler ücretli. Biz de mecbur buraya geliyoruz. Ben birkaç kez girdim çıktım. Ama çocuklar hep içinde. Yapacak bir şey yok" dedi.

"KORONAYA İNANMIYORUM"Torunlarını plaja getiren bir kadın ise koronaya inanmadığını söyledi. "Evet korona var, endişelensek bile yapacak bir şey yok. Ben inanmıyorum koronaya da hastalığa da. Her şey Allah'tan geliyor. Olacak olsa şimdi de olur. Yapacak bir şey yok. Evet kötü bir görüntü var. Ama yapacak hiçbir şey yok. Her şey Allahtan gelir. Olacağı varsa olur. Kendim de korunmuyorum zaten" ifadelerini kullandı.

"AİLELER NASIL İZİN VERİYOR ANLAMIYORUM"

Ailesiyle serinlemek için Menekşe Plajını tercih eden ancak yosunlarla dolu olduğunu görünce vazgeçtiklerini söyleyen Bekir Taşdemir, "Evet maalesef iğrenç bir görüntü var. İnsanlar da bu görüntüyü göre göre nasıl girebiliyorlar merak konusu. Biz girmedik. Girme amacıyla geldik ama denizin halini görünce vazgeçtik. En azından çocuklar kumda oynasın dedikö şeklinde konuştu. Eşi Gül Taşdemir ise, "Burada çocukların yüzmesi imkansız. Çocuklarla bir kıyıda yürüyelim istedik ama mümkün değil. Berbat bir görüntü var. Giren çocuklar görüyorum. Aileleri nasıl izin veriyor anlayamıyorum. Nasıl içleri rahat edebiliyor gerçekten bilmiyorum" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Haber
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Saruhan Oluç Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Özdemir Ayşegül Yıldız Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Bülent Uygun Mete Kalkavan Ali Palabıyık Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kerim Mete Cemal Çalık Orhan Özçalık Deniz Bulutsuz
Şu an buradasınız: İstanbul plajlarına uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:26:14. #1.14#
title