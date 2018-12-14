İstanbul Pilotların Sesi Grubundan Pilotlara Yeşil Pasaport Projesi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)'nin genel kurulu önce başkan adaylığını açıklayan Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları, seçildikleri takdirde en önemli projelerinin tüm pilotların 'Yeşil(hususi) pasaport alabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Mersinoğulları, "Yaptığımız iş yurtdışı bağlantılıdır. Yeşil pasaportun hem devlete hem şirketlere hem de çalışanlara bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)'nin 25 Aralık'ta yapılacak 11. Olağan Genel Kurulu öncesi genel kurulda başkan adayları üyelere projelerini anlatıyor. 'Pilotların Sesi' adı altında yönetime aday olan bir grup pilot, mesleki sorunları ve projelerini anlatmak üzere Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya 'Pilotların Sesi Grubu'nun TALPA Başkan Adayı Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları ile aday listesinde bulunan kaptan pilotlardan Kutsal Önder ile Bülent Boralı katıldı.

"20 YIL İÇERİSİNDE 750 BİN PİLOTA İHTİYAÇ OLACAK"

Toplantıda konuşan Kartal Mersinoğulları, gelişen teknoloji ve endüstri ile beraber sivil havacılığın dünyada olduğu gibi hızlı bir şekilde büyüdüğünü, bunun da beraberinde birçok sorunu getirdiğini söyledi. Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektörünün büyümesine ekstra bir ivme kazandıracağını belirten Mersinoğulları, "Hızlı büyüyen bir sektördeyiz. Aldığımız bilgilere göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde 750 bin pilota ihtiyaç olacak. Milli şirketimiz Türk Hava Yolları'nın 2019 yılında en az 1000 pilota ihtiyacı var. Bununla beraber yeni havalimanımızla birlikte sektör hızlı bir şekilde büyümektedir" diye konuştu.

"PİLOTLARIN İŞ KANUNUNU YOK"

Pilotların büyüyen sektörde seslerini duyurmaya ihtiyacı olduğuna değinen Mersinoğulları, "Pilotlar olarak temsiliyet sıkıntılarımız gitgide artmaktadır. Bizim, pilotların bir kanunumuz yok. Çalışma Bakanlığı'nda Hava iş kolu ile ilgili bir bölümümüz de yok. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizim uçuş limitlerimizi düzenleyen bir kurumdur. Peki bizim çalışma koşullarımızla ilgili düzenleme nasıl olacak? Milli havayolu şirketimizin TİS'ten(Toplu İş Sözleşmesi) kaynaklanan belli hakları var ancak diğer özel havayolu şirketlerindeki arkadaşlarımızın sıkıntıları ne olacak? Biz bu sıkıntılara çözüm üretmek istiyoruz ve gerekli yerlere de bu çözümleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Pilotların sorunları artık yasal bir zemine dayandırılması gerekiyor. Bizim için en önemli konuların başında İş Kanunu'nun hazırlanması, Pilotlar Odası'nın olması ve pilotların Yeşil Pasaport sahibi olabilmesidir. Bu projelerimizle ilgili hazırlıklarımız var" dedi.

YEŞİL PASAPORT PROJESİ

Seçilmeleri halinde en önemli hedeflerinden olan 'Yeşil Pasaport Projesi' ile ilgili bilgi veren Mersinoğulları, "Herhangi bir pasaporta sahip pilot arkadaşım eğitim için bir yere gittiğinde vize alması gerekiyor. Bunun hem şirkete maliyeti hem de bu pasaportu alabilmek için geçen süredeki iş kaybı sektörde önemli bir sorun. Bizim yaptığım iş yurtdışı bağlantılıdır. Yeşil pasaportun hem devlete hem şirketlere hem de çalışanlara bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. ATPL(Havayolu pilot lisansı) alınışından itibaren 15 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan bir arkadaşımızın hem şirkete hem devlete bir getirisi olmuştur. Bu süreçten sonra da arkadaşlarımıza Yeşil Pasaport verilerek bir kolaylık olmasını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA İDDİALI OLACAĞIMIZ BİR HAVALİMANI AÇTIK"

İstanbul Havalimanı ile Türkiye olarak dünyada sivil havacılık alanında iddialı bir konuma geleceğimizi ifade eden Kartal Mersinoğulları, 'Türk Hava Yolları'nda ortalama 4 bin 500 pilot bulunmaktadır. Türk sivil havacılığında 7 - 8 bin pilot var. Dünyada iddialı olacağımız bir havalimanı açtık. İleride daha da fazla pilota ihtiyaç olacak. Var olan sıkıntıların çözümü için 'Pilotun Sesi' olarak ortaya çıkmamızın sebebi bu sorunların çözülmesidir. TALPA üyelerine mesajımız şudur: Her derneğe 'Türkiye' adı verilmez. Derneğimize sahip çıkalım, kıymetini bilelim, kurumlar üstü olduğunu bilelim" dedi.

TALPA GENEL KURULU 25 ARALIK'TA

25 Aralık tarihinde yapılacak Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) 11. Olağan Genel Kurulu'nda kırmızı liste ile Pilotun Sesi Grubu, mavi liste ile mevcut TALPA Başkanı Mehmet Ayhan Günal ve Hüseyin Murat Ersoy'un beyaz listesi yarışacak.