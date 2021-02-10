Istanbul Photo Awards 2021 jürisi belirlendi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2021 jürisi belli oldu.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2021 jürisi belli oldu.

Bu yıl jüride NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Görsel Anlatıcı Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Eski Direktörü Michel Scotto, yazar ve foto muhabiri Deborah Copaken, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Yarışmanın jürisine ayrıca bu yıl, 20 yılı aşkın dünya genelindeki olayları belgeleyen Reuters foto muhabiri Goran Tomasevic de katıldı.

Balkanlar, Irak, Afganistan, Libya, Suriye gibi çatışma bölgelerinin yanı sıra Afrika'da yaptığı çalışmalarla tarihe tanıklık eden Tomasevic'in çektiği fotoğraflar, uluslararası mecralarda yayımlanıyor.

"Pulitzer", "World Press" gibi önemli yarışmalardan pek çok ödülü bulunan Tomasevic'in fotoğrafları 2012 yılında Çek Fotoğraf Galerisi'nde, 2014'de Hong Kong Yabancı Muhabir Kulübü'nde ve Perpignan'da her yıl düzenlenen Visapour l'Image festivalinde birçok kez sergilendi.

Her yıl dünya genelinde yüzlerce profesyonel fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri toplantısı, 4, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

AA ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek eleme işlemleri sonrasında kazananlar, 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan jüri üyeleriyle ilgili bilgilere "www.istanbulphotoawards.com/Jury/" adresinden ulaşılabilir.

Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Mart

Son başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlenen yarışmaya, "www.istanbulphotoawards.com" adresinden başvuru yapılabiliyor.

Katılımcılar, yarışmaya 2020 yılına dair fotoğraflarıyla, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride başvuru yapabiliyor.

Yarışmanın büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. Seri Günlük Yaşam ve Seri Portre kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı