Istanbul Photo Awards 2021 jürisi belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Istanbul Photo Awards 2021 jürisi belirlendi

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:19
Istanbul Photo Awards 2021 jürisi belirlendi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2021 jürisi belli oldu.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2021 jürisi belli oldu.

Bu yıl jüride NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Görsel Anlatıcı Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Eski Direktörü Michel Scotto, yazar ve foto muhabiri Deborah Copaken, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Yarışmanın jürisine ayrıca bu yıl, 20 yılı aşkın dünya genelindeki olayları belgeleyen Reuters foto muhabiri Goran Tomasevic de katıldı.

Balkanlar, Irak, Afganistan, Libya, Suriye gibi çatışma bölgelerinin yanı sıra Afrika'da yaptığı çalışmalarla tarihe tanıklık eden Tomasevic'in çektiği fotoğraflar, uluslararası mecralarda yayımlanıyor.

"Pulitzer", "World Press" gibi önemli yarışmalardan pek çok ödülü bulunan Tomasevic'in fotoğrafları 2012 yılında Çek Fotoğraf Galerisi'nde, 2014'de Hong Kong Yabancı Muhabir Kulübü'nde ve Perpignan'da her yıl düzenlenen Visapour l'Image festivalinde birçok kez sergilendi.

Her yıl dünya genelinde yüzlerce profesyonel fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri toplantısı, 4, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

AA ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek eleme işlemleri sonrasında kazananlar, 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan jüri üyeleriyle ilgili bilgilere "www.istanbulphotoawards.com/Jury/" adresinden ulaşılabilir.

Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Mart

Son başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlenen yarışmaya, "www.istanbulphotoawards.com" adresinden başvuru yapılabiliyor.

Katılımcılar, yarışmaya 2020 yılına dair fotoğraflarıyla, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride başvuru yapabiliyor.

Yarışmanın büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. Seri Günlük Yaşam ve Seri Portre kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selami Şahin Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Istanbul Photo Awards 2021 jürisi belirlendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:51:57. #1.15#
title