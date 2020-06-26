"Istanbul Photo Awards 2020" kazananları belirlendi
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"Istanbul Photo Awards 2020" kazananları belirlendi

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020" jürisinin çalışmaları tamamlandı.

26.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:22

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020" jürisinin çalışmaları tamamlandı.

AA'nın Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından yarışma için özel olarak bir online eleme platformu hazırlandı. Eleme işlemlerini bu platform üzerinden yapan jüri, iki gün süren oturumlar sonucunda kazanan fotoğrafları belirledi.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüride, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, yazar ve foto muhabiri Deborah Copaken, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges de Keerle, Getty Images spor baş foto muhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer aldı.

Ödüle değer görülen eserler, 100'den fazla farklı ülkeden fotoğrafçının 4 kategoride gönderdiği, 10 binden fazla fotoğraf arasından seçildi.

Kazananların 30 Haziran'da açıklanacağı yarışmada, ödül alan fotoğraflara www.istanbulphotoawards.com web sitesinden erişilebilecek.

Jüri üyeleri kısa sürede pandemi şartlarına uyum sağlayarak yarışmanın yürütülmesi yönünde atılan adımlardan duydukları mutluluğu ve organizasyona dair düşüncelerini dile getirdi.

Michel Scotto, yarışma organizasyonun bu yıl farklı şartlarda olsa dahi her yıl olduğu gibi sorunsuz şekilde yapılmasından dolayı tebriklerini iletti.

Cameron Spencer, altı farklı ülkeden bağlantı yapılan oturumun çok iyi organize edildiğini ve iyi yönetildiğini düşündüğünü belirtti.

Georges de Keerle, kullanılan teknolojinin üst seviyelerde olduğunu vurgularken, Marion Mertens platformun kullanım kolaylığına dikkati çekti.

Türk Hava Yollarının sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın başvuruları 1 Kasım 2019 ile 15 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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