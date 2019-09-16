Istanbul Photo Awards 2019'un ilk sergisi Ankara'da açılacak

16.09.2019 14:54

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi yarın Ankara'da açılacak.

Sergi, Türkiye'nin ilk ulaşım üssü projesi olarak hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bünyesinde bulunduran ATG Alışveriş Merkezi'nde bir ay süreyle gezilebilecek. Sergide 66 fotoğraflık seçki, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yarışmada bu sene "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği, "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı fotoğraf kazandı.

Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurusu yapıldı. 10 ülkeden 12 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üstleniyor.

Kaynak: AA